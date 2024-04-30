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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине во вторник, 30 апреля, будет без дождей. Максимально температура воздуха поднимется до +26 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Так, по ее данным, 30 апреля в течение дня предполагается повсюду +20....+24 градуса, на Закарпатье - до +26 градусов, на побережье морей кое-где +18...+21 градус.

"Ветер во вторник будет с северо-востока, на востоке и юге Украины возможны сильные порывы до 15-20 м/с", - отметила Диденко.

В Киеве сухо, солнечно, +22 градуса.

"И такая погода, сухая, солнечная и теплая, продлится до Пасхи. Потому что первые дожди появятся как раз на Пасху", - констатировала Диденко.

Короткий прогноз на неделю в Украине

Как рассказала Диденко, всю эту неделю погоду Украины будет определять антициклон.

"Он не даст шансов никаким дождям, ни с пылью из Сахары, ни обычным чистым и прозрачным. Потому что антициклон - это практически всегда сухая солнечная погода", - уточнила она.

Прогноз в Украине в течении недели будет определять антициклон (facebook.com/tala.didenko)

Детальнее о погоде на текущую рабочую неделю - в материале РБК-Украина.

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