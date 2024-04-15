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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Синоптики розповіли про погоду в Україні сьогодні, 15 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. В Україні короткочасні дощі, місцями грози; вночі в більшості західних областях, вдень у південній частині без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с", - розповіли синоптики.

Вдень прогріється до 17° тепла, на півдні -  до 26° тепла.

"Температура у західних та північних областях вночі 6-11°, вдень 12-17°, на Закарпатті та місцями Прикарпатті 17-22°; на решті території 10-15°, вдень 16-21°, на півдні до 26°", - додали "Укргідрометцентрі".

Прогноз погоди в Україні на сьогодні (facebook.com/UkrHMC)

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Погода в Україні цього літа може принести чимало сюрпризів, бо зараз на неї має вплив два потужних чинники - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", а ще - потужна та дуже активна сонячна радіація.

Спеку влітку очікувати варто, а от певних рекордів - можливо й ні. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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