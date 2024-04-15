Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"Облачно с прояснениями. В Украине кратковременные дожди, местами грозы; ночью в большинстве западных областях, днем в южной части без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с", - рассказали синоптики.

Днем прогреется до 17° тепла, на юге - до 26° тепла.

"Температура в западных и северных областях ночью 6-11°, днем 12-17°, в Закарпатье и местами Прикарпатье 17-22°; на остальной территории 10-15°, днем 16-21°, на юге до 26°", - добавили "Укргидрометцентре".

Прогноз погоды в Украине на сегодня (facebook.com/UkrHMC)