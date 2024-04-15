Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Синоптики розповіли про погоду в Україні сьогодні, 15 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Хмарно з проясненнями. В Україні короткочасні дощі, місцями грози; вночі в більшості західних областях, вдень у південній частині без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с", - розповіли синоптики.
Вдень прогріється до 17° тепла, на півдні - до 26° тепла.
"Температура у західних та північних областях вночі 6-11°, вдень 12-17°, на Закарпатті та місцями Прикарпатті 17-22°; на решті території 10-15°, вдень 16-21°, на півдні до 26°", - додали "Укргідрометцентрі".
Прогноз погоди в Україні на сьогодні (facebook.com/UkrHMC)
Погода влітку 2024 в Україні
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Спеку влітку очікувати варто, а от певних рекордів - можливо й ні. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
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