Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Синоптики розповіли про погоду в Україні сьогодні, 15 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Хмарно з проясненнями. В Україні короткочасні дощі, місцями грози; вночі в більшості західних областях, вдень у південній частині без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с", - розповіли синоптики.

Вдень прогріється до 17° тепла, на півдні - до 26° тепла.

"Температура у західних та північних областях вночі 6-11°, вдень 12-17°, на Закарпатті та місцями Прикарпатті 17-22°; на решті території 10-15°, вдень 16-21°, на півдні до 26°", - додали "Укргідрометцентрі".

Прогноз погоди в Україні на сьогодні (facebook.com/UkrHMC)