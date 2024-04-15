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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 15 апреля 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Синоптики рассказали о погоде в Украине на сегодня, 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. В Украине кратковременные дожди, местами грозы; ночью в большинстве западных областях, днем в южной части без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с", - рассказали синоптики.

Днем прогреется до 17° тепла, на юге - до 26° тепла.

"Температура в западных и северных областях ночью 6-11°, днем 12-17°, в Закарпатье и местами Прикарпатье 17-22°; на остальной территории 10-15°, днем 16-21°, на юге до 26°", - добавили "Укргидрометцентре".

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Прогноз погоды в Украине на сегодня (facebook.com/UkrHMC)

Погода летом 2024 в Украине

Погода в Украине этим летом может принести немало сюрпризов, потому что сейчас на нее влияют два мощных фактора - "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", а еще - мощная и очень активная солнечная радиация.

Жары летом ожидать стоит, а вот определенных рекордов - возможно и нет. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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