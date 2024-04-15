Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Синоптики рассказали о погоде в Украине на сегодня, 15 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Облачно с прояснениями. В Украине кратковременные дожди, местами грозы; ночью в большинстве западных областях, днем в южной части без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с", - рассказали синоптики.
Днем прогреется до 17° тепла, на юге - до 26° тепла.
"Температура в западных и северных областях ночью 6-11°, днем 12-17°, в Закарпатье и местами Прикарпатье 17-22°; на остальной территории 10-15°, днем 16-21°, на юге до 26°", - добавили "Укргидрометцентре".
Прогноз погоды в Украине на сегодня (facebook.com/UkrHMC)
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