Синоптики дали прогноз на робочий тиждень в Україні

Понеділок, 22 квітня

Погода вночі, 22 квітня, по всій території України буде зі знаком "плюс". При цьому найхолодніше вночі буде на заході країни. Тут нічні градуси не піднімуться вище +3...+5 градусів. У центрі та на півночі, півдні вночі буде на кілька градусів тепліше, температура коливатиметься в межах +5...+7 градусів. А вже у Сумській області та у східних регіонах уночі буде ще тепліше - +6...+9 градусів.

Вдень такий самий температурний сценарій збережеться. На заході вдень буде +8...+12 градусів, на півночі та у центрі - у межах +11...+14 градусів, на півдні трохи тепліше - +15...+17 градусів, у Криму та на сході - + 18...+20 градусів.

Прогноз погоди на 22 квітня в Україні (meteo.gov.ua)

Щодо дощів, то вони будуть всюди. Щоправда, короткочасні опади варто чекати на сході та півночі, на решті України - помірні. На півдні також не виключені грози.

Вівторок, 23 квітня

У вівторок, 23 квітня, погода нічим особливо не відрізнятиметься від погоди в Україні 22 квітня. Також холодна смуга буде на заході, через що вночі буде +3...+5 градусів, вдень +11...+14. На півночі та частині центральних областей вночі місцями буде +4...+6, а місцями - +6...+8 градусів; вдень у межах +12...+16 градусів. Також варто відзначити наступну тендецію - чим ближче на схід, тим тепліше.

Прогноз погоди на 23 квітня в Україні (meteo.gov.ua)

Тому на півдні вночі в межах +5...+9 градусів у залежності від регіону, а вдень +14...+20 градусів (найтепліше в Криму). Причому на сході, що вночі, що вдень, показники температури будуть на рівні кримських. Важливо - опади в Україні 23 квітня синоптики не прогнозують.

Середа, 24 квітня

24 квітня в Україні потеплішає - нічні та денні показники піднімуться на кілька градусів, у тому числі і на "замерзлому" за ці дні заході України, хоча тут все одно буде холодніше, ніж скрізь. Так, у західних регіонах вночі буде +6...+8 градусів, вдень - +11...+14 в залежності від області. У центрі та на півночі нічні показники будуть на рівні +9...+12 градусів, а вдень - +16...+19 градусів.

Прогноз погоди на 24 квітня в Україні (meteo.gov.ua)

24 квітня південь все ж таки відвоює у сходу перше місце за показниками "плюсів", хоча у східних областях скаржитися теж не доведеться. Так, уночі на сході буде +7...+11 градусів, залежно від області, а вдень до +20. У південних регіонах вночі буде в межах +10...+12 градусів, а вдень - +18...+24 градуси, а в Криму - і до +27. При цьому всю територію України накриють дощі, інтенсивність яких залежатиме від регіону - сильніші на заході, у центрі, на півночі, короткочасні на півдні та сході.

Четвер, 25 квітня

25 квітня в Україні буде ще тепліше. Причому умовно територію України без півдня можна буде розділити на дві частини – від заходу до Києва – холодніше, від Києва до сходу, включаючи південь, на порядок тепліше. Зокрема на заході та частині центру вночі буде не більше +3...+7 градусів, удень +12...+15. Вже на Житомирщині буде трохи тепліше - вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17. У самому Києві буде вночі +9...+11 градусів, а вдень - +18...+20.

У "зоні спеки" найтепліше буде на півдні, причому пальму першості знову перехоплять східні області, де, наприклад, у тій же Луганській області буде тепліше, ніж у Криму, вдень до +25 градусів, а на півострові лише до +24.

Прогноз погоди на 25 квітня в Україні (meteo.gov.ua)

Короткочасні та помірні дощі будуть повсюдно, за винятком півострова Крим та сходу.

П'ятниця, 26 квітня

26 квітня дощі продовжаться. Їхня інтенсивність все також залежатиме від регіону - більш інтенсивні на заході, у центрі та півночі, менше - на півдні та сході.

Ймовірно, через опади температура повітря опуститься на +1...+2 градуси. І незважаючи на цю тенденцію, найтепліше буде у східних областях, удень на крайньому сході, на Луганщині, до +24.

Прогноз погоди на 26 квітня в Україні (meteo.gov.ua)

При цьому, не складно здогадатися, що найхолодніше буде так само на заході. У Києві вночі +9...+11 градусів, удень +14...+16 градусів.