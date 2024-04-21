Синоптики дали прогноз на рабочую неделю в Украине

Понедельник, 22 апреля

Погода ночью, 22 апреля, по всеместно в Украине будет со знаком "плюс". При этом холоднее всего ночью будет на западе страны. Здесь ночные градусы не поднимутся выше +3...+5 градусов. В центре и на севере, юге ночью будет на несколько градусов теплее, температура будет колебаться в пределах +5....+7 градусов. А уже в Сумской области и в восточных регионах ночью будет еще теплее - +6...+9 градусов.

Днем такой же температурный сценарий сохранится. На западе днем будет +8...+12 градусов, на севере и центре - в пределах +11...+14 градусов, на юге чуть теплее - +15...+17 градусов, в Крыму и на востоке - +18...+20 градусов.

Прогноз погоды на 22 апреля в Украине (meteo.gov.ua)

Что касается дождей, то они будут повсюду. Правда, кратковременные осадки стоит ждать на востоке и севере, на остальной части Украины - умеренные. На юге также не исключены грозы.

Вторник, 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, погода ничем особенно не будет отличаться от погоды в Украине 22 апреля. Все также холодная полоса будет на западе, из-за чего ночью будет +3...+5 градусов, днем +11...+14. На севере и части центральных областей ночью местами будет +4...+6, а местами - +6...+8 градусов; днем в пределах +12...+16 градусов. Также стоит отметить следующую тендецию - чем ближе к востоку, тем теплее.

Прогноз погоды на 23 апреля в Украине (meteo.gov.ua)

Поэтому на юге ночью в пределах +5...+9 градусов в зависмости от региона, а днем +14...+20 градусов (теплее всего в Крыму). Причем на востоке, что ночью, что днем показатели температуры будут на равне крымских. Важно - осадки в Украине 23 апреля синоптики не прогнозируют.

Среда, 24 апреля

24 апреля в Украине потеплеет - ночные и дневные показатели поднимутся на несколько градусов, в том числе и на "замершем" за эти дни западе Украины, хотя здесь все равно будет холоднее, чем везде. Так, в западных регионах ночью будет +6...+8 градусов, днем - +11..+14 в зависимости от области. В центре и на севере ночные показатели будут на уровне +9...+12 градусов, а днем - +16...+19 градусов.

Прогноз погоды на 24 апреля в Украине (meteo.gov.ua)

24 апреля юг все же отвоюет у востока первое место по показателям "плюсов", хотя в восточных областях жаловаться тоже не прийдется. Так, ночью на востоке будет +7...+11 градусов, в зависимоти от области, а днем до +20. В южных регионах ночью будет в пределах +10....+12 градусов, а днем - +18...+24 градусов, а в Крыму - до +27. При этом всю территорию Украины накроют дожди, интенсивность которых будет зависеть от региона - сильнее на западе, в центре, на севере, кратковременные - на юге и востоке.

Четверг, 25 апреля

25 апреля в Украине будет еще теплее. Причем условно территорию Украины без юга можно будет разделить на две части - от запада до Киева - холоднее, от Киева до востока, включая юг, на порядок теплее. В частности на западе и части центра ночью будет не больше +3...+7 градусов, днем +12...+15. Уже в Житомирской области будет чуть теплее - ночью +6....+8 градусов, днем - +15...+17. В самом Киеве будет ночью +9...+11 градусов, а днем - +18...+20.

В "зоне жары" теплее всего будет на юге, причем пальму первенства снова перехватят восточные области, где, например, в той же Луганской области будет теплее, чем в Крыму, днем до +25 градусов, а на полуострове только до +24.

Прогноз погоды на 25 апреля в Украине (meteo.gov.ua)

Кратковременные и умеренные дожди будут повсеместно, за исключением полуострова Крым и востока.

Пятница, 26 апреля

26 апреля дожди продолжатся. Их интенсивность все также будет зависеть от региона - более интенсивные на западе, в центре и севере, менее - на юге и востоке.

Вероятно, из-за осадков температура воздуха повсеместно опустится на +1...+2 градуса. И несмотря на эту тенденцию, теплее всего будет в восточных областях, днем на крайнем востоке, в Луганской области, до +24.

Прогноз погоды на 26 апреля в Украине (meteo.gov.ua)

При этом, не сложно догадаться, что холоднее всего будет все так же на западе. В Киеве ночью +9...+11 градусов, днем +14...+16 градусов.