Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине

Погода в Украине на выходных, 7-8 сентября, ожидается солнечная и без существенных осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В субботу, 7 сентября, в Украине преимущественно без осадков, дожди возможны лишь в отдельных районах на западе. На юге и востоке дневная температура может подняться до +29, ночью на востоке температура опустится до +12, на юге - до +13. В центральных областях и на западе сегодня ожидается до +25, ночью столбики термометров опустятся до +10. На севере ночью будет до +12, днем максимальная температура составит +26. В Киеве сегодня днем будет от +23 до +25, ночью - от +11 до +13

.Фото: погода на 7 сентября

В воскресенье, 8 сентября, ожидаются дожди на западе. На западе до +27 днем, от +13 ночью, на севере днем до +27 и +12 ночью, на востоке до +29 днем, от +10 ночью, на юге днем ожидается до +29, ночью от +14. В центральных областях в воскресенье ожидается до +29 днем от +13 ночью. В Киеве ожидается от +26 до +28 днем, от +14 до +16 ночью.

Напомним, по данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается пожарная опасность, которая достигает чрезвычайного уровня.

Как сообщает РБК-Украина, украинские синоптики прогнозировали улучшение погоды в большинстве областей Украины в пятницу, 6 сентября. Ожидалось, что местами температура воздуха поднимется до отметки +30 градусов. Днем на севере Левобережья и в центральных областях прогнозируют местами кратковременный дождь, ночью дожди с грозами ожидаются на Приазовьи.