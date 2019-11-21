ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 12:24
Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сході вночі похолодає до -10 градусів

Погода в Україні на вихідних, 23-24 листопада, буде прохолодною та хмарною, на сході очікуються нічні заморозки до -10 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, на вихідних в Україні переважатиме хмарна погода, місцями з проясненнями. Середня температура вдень коливатиметься від +2 до -4 градусів. Лише у західних областях місцями термометри покажуть від +3 до +5, а у Закарпатській області до +12.

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

Вночі на вихідних буде прохолодно. У східних та північних областях прогнозуються заморозки до -8...-10 градусів. У центральних областя вночі від -5 до -8. На заході також буде прохолодно, прогнозується від +1 до -3.

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що у п'ятницю, 22 листопада, у східних областях України похолодає до -12 градусів, на решті території очікуються заморозки до -7. Вдень температура у більшості областей коливатиметься від +3 до -3, на сході до -5.

Крім того, українські синоптики з Гідрометцентру попередили про сильні пориви вітру в Україні. У Приазов'ї сьогодні прогнозуються пориви вітру, силою до 25-28 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження.

Сьогодні захід України накриють дощі, вдень до -3 Температура в Україні цього тижня опуститься до -12
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся