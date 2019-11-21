Синоптики дали прогноз погоди на вихідні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сході вночі похолодає до -10 градусів

Погода в Україні на вихідних, 23-24 листопада, буде прохолодною та хмарною, на сході очікуються нічні заморозки до -10 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, на вихідних в Україні переважатиме хмарна погода, місцями з проясненнями. Середня температура вдень коливатиметься від +2 до -4 градусів. Лише у західних областях місцями термометри покажуть від +3 до +5, а у Закарпатській області до +12.

Вночі на вихідних буде прохолодно. У східних та північних областях прогнозуються заморозки до -8...-10 градусів. У центральних областя вночі від -5 до -8. На заході також буде прохолодно, прогнозується від +1 до -3.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що у п'ятницю, 22 листопада, у східних областях України похолодає до -12 градусів, на решті території очікуються заморозки до -7. Вдень температура у більшості областей коливатиметься від +3 до -3, на сході до -5.

Крім того, українські синоптики з Гідрометцентру попередили про сильні пориви вітру в Україні. У Приазов'ї сьогодні прогнозуються пориви вітру, силою до 25-28 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження.