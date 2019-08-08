Синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели

Погода в Украине до конца недели будет теплой и солнечной, местами будут дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сегодня, 8 августа, в западной, северной и центральной Украине будут дожди, а на восточной и южной части Украины осадков не ожидается. На юге и востоке дневная температура может подняться до +31, ночью на юге и востоке температура опустится до +12. В центральных областях и на западе сегодня ожидается днем до +30, ночью столбики термометров опустятся в центральных областях и западных до +15. На севере днем максимальная температура составит +30, ночью будет до +16. В Киеве сегодня будет дождь, днем от +27 до +29, ночью - от +17 до +19.

Фото: прогноз на 8 августа

Завтра, 9 августа, дожди будут на востоке, севере и в Херсонской области. Дневная температура на востоке и юге - до +30, ночью на востоке - от +14, на юге - от +16. В центральных регионах днем до +29, ночью - от +14, на западе - до +29 днем, от +10 ночью. На севере страны до +26, днем от +13 ночью. В Киеве завтра ожидаются осадки, температура от +25 до +27 днем, ночью - от +15 до +17.

Фото: прогноз на 10 серпня

В субботу, 10 августа, дожди ожидаются только на востоке. Температура воздуха днем на западе - до +30, ночью - от +13. На севере днем - до +27, ночью от +14 . В центральных областях - до +29 днем от +14 ночью, на востоке до +29 днем, от +14 ночью. На юге днем до +30, ночью - от +15. В Киеве 10 августа ожидается от +25 до +27 днем от +15 до +17 ночью.

Фото: прогноз на 10 августа

В воскресенье, 11 августа, ожидаются дожди на севере и западе, по всей Украине будет облачно. На западе до +29 днем, от +14 ночью, на севере днем до +28 и +14 ночью, на востоке до +27 днем, от +13 ночью, на юге днем ожидается до +31, ночью от +15. В центральных областях в воскресенье ожидается до +29 днем от +14 ночью. В Киеве ожидается от +27 до +29 днем от +15 до +17 ночью.

Фото: прогноз на 11 августа

Напомним, сегодня в Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также в Киевской области, в районе Фастова, Борисполя, Барышевки, Яготина и Чернобыля сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.