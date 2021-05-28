UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Синоптики дали прогноз погоды на первый день лета

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики УкрГидрометцентра рассказали, какой будет погода в первый день лета. Ожидаются дожди в западных областях.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Синоптики отмечают, что в западных, Житомирской, Киевской и Черниговской областях будут дожди. На всех остальной территории Украины будет переменная облачность и без осадков.

Температура воздуха днем на западе опустится до +16+22, а ночью +7+11. На севере страны днем будет +20+22, а ночью +9+11. В центральных областях прогнозируют днем +19+22, а ночью +8+10.

На востоке страны днем будет +23+25, а ночью +9+12. В южных областях днем +21+23, а ночью +10+12.

Напомним, синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине.

Кроме того, синоптики УкрГидрометцентра спрогнозировали, какой будет погода в июне.

РБК-Украина также писало, что климатологи зафиксировали приход в Киев метеорологического лета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погодалето