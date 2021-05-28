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Гроза, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

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Киев, Пятница 28 мая 2021 08:25
Гроза, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине Фото: в Украине ухудшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 28 мая резко ухудшилась. Синоптики объявили штормовое предупреждение, а также будут град и грозы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

В Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей и в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый).

В Киевской области 28 мая грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с. Также Киев сегодня накроет гроза.

Отметим, сухую погоду прогнозируют только в Одесской области. На остальной территории страны будут дожди, местами с грозами.

Как прогнозировалось, сегодня часть страны прогреется до +28 градусов, но синоптики прогнозируют сильные грозы, ливни, местами возможен град.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, какой будет погода в июне.

РБК-Украина также писало, что климатологи зафиксировали приход в Киев метеорологического лета.

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