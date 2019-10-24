Синоптики дали прогноз погоды на конец недели

Погода в Украине до конца недели будет теплой, существенных изменений температуры не ожидается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Погода в пятницу, 25 октября

Погода в пятницу, 25 октября на территории Украины будет облачной с прояснениями, ожидаются туманы. Температура в центральной части страны будет колебаться от +16 до +18 тепла, ночью опуститься до +7 градусов.

На западе ожидается от +16 до +20 тепла. Во Львовской и Закарпатской области будет немного теплее - до +23 градусов. Ночью столбики термометров покажут +7+9 градусов.

На юге и востоке страны будет солнечно, температура от +16 до +19 днем и от +6 до +8 ночью.

На севере прохладнее всего будет в Сумской области - от +14 до +17 днем, и до +5 градусов ночью.

Погода в субботу, 26 октября

Погода в субботу, 26 октября на территории Украины ожидается без особых изменений. Во Львовской и Закарпатской области столбики термометров опустятся с +23 днем в пятницу до +20 тепла в субботу.

Погода в воскресенье, 27 октября

В воскресенье, 27 октября, в Украине похолодает в ночное время суток, ожидаются туманы и облачная погода. В Черновицкой области будет теплее, чем в других областях - ожидается до +21 тепла днем.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходными. По ее словам, до конца недели осадки маловероятны.

Также РБК-Украина сообщало, что 24-25 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.