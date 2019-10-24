Синоптики дали прогноз погоди на кінець тижня

Погода в Україні до кінця тижня буде теплою, істотних змін температури не очікується. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Погода в п'ятницю, 25 жовтня

Погода в п'ятницю, 25 жовтня на території України буде хмарною з проясненнями, очікуються тумани. Температура в центральній частині країни буде коливатися від +16 до +18 тепла, вночі опуститися до +7 градусів.

На заході очікується від +16 до +20 тепла. У Львівській та Закарпатській області буде трохи тепліше - до +23 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +7+9 градусів.

На півдні і сході буде сонячно, температура від +16 до +19, вдень від +6 до +8 вночі.

На півночі прохолодніше буде у Сумській області - від +14 до +17 вдень, і до +5 градусів вночі.

Погода в суботу, 26 жовтня

Погода в суботу, 26 жовтня на території України очікується без особливих змін. У Львівській та Закарпатській області стовпчики термометрів опустяться до +23 днем у п'ятницю до +20 тепла в суботу.

Погода в неділю, 27 жовтня

У неділю, 27 жовтня, в Україні похолодає в нічний час доби, очікуються тумани і хмарна погода. У Чернівецькій області буде тепліше, ніж в інших областях - очікується до +21 тепла вдень.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що найближчі вихідні обіцяють бути останніми теплими вихідними. За її словами, до кінця тижня опади малоймовірні.

Також РБК-Україна повідомляло, що 24-25 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.