Синоптики дали прогноз погоди на завтра: кому знадобляться парасольки та теплий одяг

16:05 21.03.2026 Сб
1 хв
Де в Україні зіпсується погода завтра?
aimg Олена Чупровська
Фото: погода в Україні 22 березня, прогноз синоптиків (Getty Images)

22 березня по всій Україні очікується мінлива хмарність і переважно суха погода. На півдні країни вночі подекуди пройде невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Готувати парасольку чи окуляри? Що буде з погодою 21 березня у різних областях України

Погода по країні

Опадів здебільшого не буде. Виняток - південь, де вночі місцями очікується невеликий дощ, та Карпати, де вночі подекуди випаде мокрий сніг.

Вітер - північно-східний, 7-12 м/с. У Криму та Приазов'ї вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі:

  • більшість регіонів: від -3° до +2°
  • південь країни: від +1° до +6°
  • Карпати: від -3° до +2°

Вдень по всій країні - від +8° до +13°. У Карпатах вдень від -3° до +2°.

Синоптики дали прогноз погоди на завтра: кому знадобляться парасольки та теплий одягФото: прогноз погоди на 22 березня (скриншот з сайту Укргідрометцентру)

Київ та область

Столиця та Київщина без опадів. Вночі - близько 0°, вдень +10-12°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, вчора в Україну ненадовго повернулась зима. В частині областей випав мокрий сніг.

А на горі Піп Іван взагалі вдарив мороз -8. Вершини гір щедро засипало снігом.

