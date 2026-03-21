Синоптики дали прогноз погоди на завтра: кому знадобляться парасольки та теплий одяг
22 березня по всій Україні очікується мінлива хмарність і переважно суха погода. На півдні країни вночі подекуди пройде невеликий дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода по країні
Опадів здебільшого не буде. Виняток - південь, де вночі місцями очікується невеликий дощ, та Карпати, де вночі подекуди випаде мокрий сніг.
Вітер - північно-східний, 7-12 м/с. У Криму та Приазов'ї вдень можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі:
- більшість регіонів: від -3° до +2°
- південь країни: від +1° до +6°
- Карпати: від -3° до +2°
Вдень по всій країні - від +8° до +13°. У Карпатах вдень від -3° до +2°.
Фото: прогноз погоди на 22 березня (скриншот з сайту Укргідрометцентру)
Київ та область
Столиця та Київщина без опадів. Вночі - близько 0°, вдень +10-12°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, вчора в Україну ненадовго повернулась зима. В частині областей випав мокрий сніг.
А на горі Піп Іван взагалі вдарив мороз -8. Вершини гір щедро засипало снігом.