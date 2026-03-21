Синоптики дали прогноз погоди на завтра: кому знадобляться парасольки та теплий одяг

22 березня по всій Україні очікується мінлива хмарність і переважно суха погода. На півдні країни вночі подекуди пройде невеликий дощ.

Погода по країні

Опадів здебільшого не буде. Виняток - південь, де вночі місцями очікується невеликий дощ, та Карпати, де вночі подекуди випаде мокрий сніг.

Вітер - північно-східний, 7-12 м/с. У Криму та Приазов'ї вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі:

більшість регіонів: від -3° до +2°

південь країни: від +1° до +6°

Карпати: від -3° до +2°

Вдень по всій країні - від +8° до +13°. У Карпатах вдень від -3° до +2°.

Фото: прогноз погоди на 22 березня (скриншот з сайту Укргідрометцентру)

Київ та область

Столиця та Київщина без опадів. Вночі - близько 0°, вдень +10-12°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.