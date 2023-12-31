UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз погоди на останній день року: чи буде сніг

Фото: в Україні 31 грудня не очікується сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 31 грудня буде без снігу. Більше того, у всіх областях очікується плюсова температура, як на початку весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. В останній день року снігу не прогнозується, але невеликий дощ з мокрим снігом можливий у північно-східній частині.

Вночі та вранці на півдні місцями туман, слабка ожеледь. Вітер переважно західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень в Україні покажуть +3 +8 градусів, а на півдні +7 +12. Вночі температура буде від +4 до -1.

В Карпатах сьогодні очікується невеликий мокрий сніг. Температура повітря протягом доби близько нуля градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно з проясненнями, але опадів не очікується. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень +5, а вночі +2 +4 градуси.

Нагадаємо, у Києві перед Новим роком оновлений температурний рекорд.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві