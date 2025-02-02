Синоптики дали прогноз на перший робочий тиждень лютого в Україні

Понеділок, 3 лютого

У понеділок, 3 лютого, по всій Україні ймовірний сніг. У деяких регіонах сніг пройде разом із дощем.

Вночі мінімально температура опуститься до -4 градусів, у західних і північних областях. Крім того, нічні -4 ймовірні, наприклад, у Житомирській області, Києві та в столичному регіоні.

Удень максимально очікується до +4, на півдні та регіонах, прилеглих до них. Водночас і вдень варто чекати на невеликі "мінуси", до -1. Вони очікуються на заході та півночі.

У Києві вночі буде -2...-4, вдень -1...+1 градусів. І вдень, і вночі, очікується сніг.

Погода в Україні 3 лютого (meteo.gov.ua)

Вівторок, 4 лютого

У вівторок, 4 лютого, по всій Україні ймовірний сніг. У Криму до снігу додасться дощ. Причому нічні "мінуси" підуть на зниження. Наприклад, навіть на півдні вночі очікується до -3 градусів.

Мінімально нічна температура опуститися до -4, все в тих же західних областях з переходом на центр. Тож морозних областей, порівняно з 3 лютого, стане в рази більше.

Удень також імовірні "мінуси" в межах -1...+1. Водночас на Закарпатті, незважаючи на нічні -4, вдень очікується до +3. Навіть у Криму буде до +2, як і в Луганській області.

У Києві 4 лютого буде сніг. Вночі до -4, вдень у межах -1...+1 градусів.

Погода в Україні 4 лютого (meteo.gov.ua)

Середа, 5 лютого

У середу, 5 лютого, в Україні продовжить іти сніг, причому повсюдно. А ось "мінуси" стануть ще більш відчутними. У Чернівецькій області термометри покажуть рекордні -8! градусів. Також у частині областей буде до -6 градусів, навіть на півдні вночі ймовірні -5!

Удень також будуть "мінуси", але незначні, та все ж нижчі, ніж двома днями раніше. Мінімально вдень на заході ймовірні -3 градуси. Максимальні "плюси" вдень не виключені в Криму, до +2 градусів, хоча навіть в Одеській області вдень прогнозується мороз до -2.

Погода в Україні 5 лютого (meteo.gov.ua)

Четвер, 6 лютого

У четвер, 6 лютого, сніг практично піде з України, залишившись винятково в західних областях (зокрема й у Хмельницькій), а також у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській.

Вночі температура впаде до -5 градусів, причому таких областей буде досить багато. А мінімально вночі буде в Житомирській області, до -6. Вночі «плюсів» чекати не доводиться, навіть на півдні буде до -4.

Вдень до +2 буде тільки на півдні. У більшості областей вдень у межах -1...+1. А в Луганській області буде морозно і вдень, до -2 градусів. У Києві без опадів, вночі до -5, удень -1...+1 градусів.



Погода в Україні 6 лютого (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 7 лютого

У п'ятницю, 7 лютого, сніжитиме лише на заході і то без Закарпаття, але з Хмельницькою областю. Мінімальною температура буде вночі, у Житомирській області, до -6, у решті - до -5.

Вдень у більшості областей буде в межах -1...+1 градусів. На півдні, до +2, як і у Запорізькій області. Найтепліше вдень буде на Закарпатті, до +4. А мінімальна мінусова температура вдень очікується в Луганській і в Донецькій областях, до -2 градусів.

У Києві без снігу та дощів, вночі -3...-5 градусів, удень -1....+1.



Погода в Україні 7 лютого (meteo.gov.ua)