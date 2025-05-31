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Синоптики дали прогноз на останній день весни в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 31 травня, в Україні місцями пройдут дощі, подекуди з грозами. Вдень до 25° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. У східних областях, вдень і на заході та південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози.

"На решті території без опадів", - зазначають синоптики.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на південному сході країни до 17°, в західних областях 6-11°, вдень в Україні 20-25°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 14-19°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Погода в Україні на 31 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у червні в Україні

Літо 2025 в Україні почнеться з дощів. Але вже у понеділок, 2 червня, буде переважно без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій областях та в Криму вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

"Нічна температура суттєво не зміниться, денна дещо підвищиться", - зазначили синоптики.

Літню спеку в Україні варто очікувати вже 5 червня. Зокрема у Києві очікується до 30°.

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Погода