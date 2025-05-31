Синоптики дали прогноз на останній день весни в Україні

Погода у червні в Україні

Літо 2025 в Україні почнеться з дощів. Але вже у понеділок, 2 червня, буде переважно без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій областях та в Криму вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

"Нічна температура суттєво не зміниться, денна дещо підвищиться", - зазначили синоптики.

Літню спеку в Україні варто очікувати вже 5 червня. Зокрема у Києві очікується до 30°.

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