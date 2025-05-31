Синоптики дали прогноз на последний день весны в Украине

Погода в июне в Украине

Лето 2025 в Украине начнется с дождей. Но уже в понедельник, 2 июня, будет преимущественно без осадков, лишь в западных, Житомирской, Винницкой областях и в Крыму днем местами кратковременный дождь, гроза.

"Ночная температура существенно не изменится, дневная несколько повысится", - отметили синоптики.

Летнюю жару в Украине стоит ожидать уже 5 июня. В частности в Киеве ожидается до 30°.

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