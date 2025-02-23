Синоптики дали прогноз на последние дни февраля в Украине

В последние дни февраля мороз в Украине продолжит держаться. Правда, будут области, где днем будет тепло, а вот много снега ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Понедельник, 24 февраля

В понедельник, 24 февраля, в Укрине будет практически сухо. Снег вероятен в нескольких областях - Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях.

Ночью температура опуститься до -14 градусов - в Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Теплее всего ночью будет в Крыму, до -8 градусов.

Днем в некоторых областях, несмотря на морозную ночь, ожидаются "плюсы". Теплее всего будет в западных областях и на юге, в Одесской области, до +5 градусов. Днем холоднее всего будет в Луганской области, до -8.

В Киеве без снега, ночью -10...-12 градусов, днем -1...+1.



Погода в Украине 24 февраля (meteo.gov.ua)

Вторник, 25 февраля

Во вторник, 25 февраля, в Украине снега станет меньше. Снежить будет только в Луганской и Донецкой областях.

Ночью температура опустится до -14 градусов. Такой ночной мороз вероятен в Сумской и Черниговской областях. Теплее всего ночью будет на юге.

Днем, как и в понедельник, до +5 градусов температура поднимется в южных (Одесская область) и западных областях. "Жарче" всего днем будет на Закарпатье, до +6.

В Киеве ночью будет сильный мороз, до -12, а днем температура будет держаться в рамках -1...+1 градусов.



Погода в Украине 25 февраля (meteo.gov.ua)

Среда, 26 февраля

В среду, 26 февраля, в Украине будет сухо, снега не будет нигде. При этом "плюсов" днем станет больше. Плюсовая температура днем зайдет в большинство областей Украины. "Минусы" днем, как и ночью, сохранятся в:

Черниговской, Сумской;

Харьковской, Полтавской;

Луганской, Донецкой;

Черкасской;

Днепропетровской, Запорожской.

Ночью холоднее всего будет:

в Харьковской (-15 градусов);

в Сумской, Луганской (-14 градусов);

в Донецкой, Черниговской (-13 градусов).

В Киеве без осадков, днем до +2, ночью -9...-11 градусов.

Погода в Украине 26 февраля (meteo.gov.ua)

Четверг, 27 февраля

В четверг, 27 февраля, снег в Украину не вернется и станет теплее. Днем максимально температура поднимется до +10 градусов - на Закарпатье и во Львовской области.

Ночью также вероятны ощутимые морозы, особенно на крайнем севере и востоке. Ночью холоднее всего будет в Харьковской области, до -13 градусов. Теплее всего ночью будет опять же, на Закарпатье и во Львовской области.

В Киеве ночью до -8, днем до +4 градусов.



Погода в Украине 27 февраля (meteo.gov.ua)

Пятница, 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, в части Украины, а именно во всех западных регионах вместе с Житомирской и Хмельницкой областями, выпадет снег с дождем.

Мороз ночью спадет. До -10 градусов максимально ночью ожидается в Харьковской, Донецкой и в Луганской областях. Причем, ночью вероятна и плюсовая температура в нескольких областях. В частности, ночью на Закарпатье будет теплее всего, до +3 градусов.

Днем в болшинстве регионов также будет плюсовая температура. Холоднее всего днем будет в Луганской области, до -2 градусов. Теплее всего днем будет в Николаевской области, до +7 градусов. В остальных южных регионах и в Черновицкой области до +6.

В Киеве без осадков, ночью до -4, днем до +5 градусов.

Погода в Украине 28 февраля (meteo.gov.ua)