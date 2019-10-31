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Синоптики дали прогноз на початок листопада

Новини » Суспільство     31.10.2019 - 14:21
Синоптики дали прогноз на початок листопада
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На вихідних очікуються дощі

Погода в Україні на початку листопада принесе дощі майже на всю територію країни, можливе похолодання до -8. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

1 листопада

Завтра, за даними синоптиків, в Україні буде прохолодно, але без опадів. Температура повітря вночі місцями опуститься до -8 градусів. Вдень стовпчики термометрів на півночі та сході покажуть від +2 до +5 градусів, у центральних областях +5...+7, на заході та півдні до +9...+11.

Синоптики дали прогноз на початок листопада

2 листопада

У суботу погодна ситуація трохи покращиться, однак у Закарпатській області очікується невеликий дощ. Вдень середня температура по Україні коливатиметься від +6 до +8, у західних та південних областях +7...+10. Прохолодно буде на сході, там прогнозують від +3 до +5. Вночі температура повітря на сході знизиться до -8 градусів, на решті території можливе похолодання до -4.

Синоптики дали прогноз на початок листопада

3 листопада

У неділю дощі поширяться на всі західні, північні та деякі центральні області. Вдень температура повітря на заході, півдні та в центрі коливатиметься від +10 до +15 градусів, на решті території від +6 до +9. Вночі стовпчики термометрів опустяться нижче нуля лише у східних та Дніпропетровській областях, очікується до -5.

Синоптики дали прогноз на початок листопада

4 листопада

Наступний тиждень розпочнеться з опадів у західних областях. На решті території України буде сухо. Температура продовжить зростати, прогнозується від +11 до +18 градусів. Вночі прохолодно буде на сході та півночі, там термометри покажуть від +2 до +5. Найтепліше вночі буде в Одеській та Закарпатській областях - від +9 до +12.

Синоптики дали прогноз на початок листопада

5 листопада

У вівторок опади перейдуть на північні, східні, майже всі центральні та південні області. Однак, попри дощі, температура повітря коливатиметься в межах +12...+15 градусів. На півдні та заході прогнозується до +16...+17. Вночі термометри покажуть від +4 на сході до +11 в центрі.

Синоптики дали прогноз на початок листопада

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, 1 листопада в Україні через антициклон можливе похолодання до -8 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +8.

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