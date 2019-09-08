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Сегодня на западе Украины возможны грозы, днем до +29

Новости » Общество    08.09.2019 - 10:00
Сегодня на западе Украины возможны грозы, днем до +29
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве немного облачно, днем до +27

Погода в Украине в воскресенье, 8 сентября, будет сухой и малооблачной почти во всех регионах, лишь на западе ожидаются дожди с грозами, температура днем местами поднимется до +29. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным украинских синоптиков, сегодня в Украине будет теплая и малооблачная погода, однако во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях стоит ожидать дождей с грозами. Днем средняя температура воздуха по стране будет колебаться от +23 до +26, ночью от +12 до +16.

В южных областях прогнозируется жаркая погода, там столбики термометров днем поднимутся до +29, а ночью покажут от +14 до +17. На Крымском полуострове также ожидается теплая погода, днем от +26 до 28, ночью от +12 до +14.

Сегодня на западе Украины возможны грозы, днем до +29

Погода в Киеве на сегодня

Как сообщают синоптики, в столице сегодня ожидается облачная с прояснением погода, осадков в течение суток не прогнозируется. Температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +27, ночью термометры покажут от +13 до +15 градусов.

Сегодня на западе Украины возможны грозы, днем до +29

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на выходные. Прогнозировалось, что на выходных ожидается солнечная и без осадков погода. В целом ожидается температура +23...+29 градусов, а в воскресенье на несколько градусов выше. В западных областях температура снизится до +19...+23 градусов.

В Украине на выходных будет солнечно На выходных в Украину придет похолодание
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