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Синоптики дали прогноз на початок тижня

Новини » Суспільство    08.09.2019 - 10:55
Синоптики дали прогноз на початок тижня
Ілюстративне фото (Drew Angerer/Getty Images)

Очікується сонячна та суха погода

Погода в Україні у період з 9 по 12 вересня буде сухою та теплою на всій території, температура вдень місцями підніметься до +28. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

9 вересня

За прогнозом українських синоптиків, тиждень в Україні розпочнеться з сонячної та спекотної погоди, лише у Закарпатській області можливі дощі з грозами. Вдень середня температура по країні коливатиметься в межах +23...+26 градусів, вночі термометри покажуть від +10 до +14. Найтепліше буде у південних областях, вдень там від +24 до +28, вночі від +11 до +18.

Синоптики дали прогноз на початок тижня

10 вересня

У вівторок, 10 вересня, погода на Закарпатті покращиться, буде сухо та тепло. У західних областях можлива трохи хмарна погода. Середня температура вдень коливатиметься від +24 до +28. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +10 до +13. В Луганській та Чернівецькій областях вночі можливе пониження до +9.

Синоптики дали прогноз на початок тижня

11-12 вересня

Впродовж 11 та 12 вересня погода на заході України буде покращуватися, очікується сонячна погода. В решті областей також прогнозується сонячна та тепла погода. Однак денна температура почне потрохи спадати, прогнозується від +23 до +26. Лише на півдні ще утримається спека до +28. Вночі середня температура від +11 до +13.

Синоптики дали прогноз на початок тижня

Нагадаємо, що сьогодні, 8 вересня, в Україні прогнозувалася малохмарна погода. У західних областях очікуються дощі з грозами. Вдень температура повітря коливатиметься від +23 до +26, у південних областях можливе підвищення до +28. У Києві сьогодні також малохмарно, вдень до +27.

В Україні сьогодні сонячно, вдень до +30 Синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Україні
Новини України Гідрометцентр
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