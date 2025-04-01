Синоптики дали прогноз на 1 квітня: чого чекати від погоди

1 квітня в Україні день буде дощовим. Тільки в кількох регіонах опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вдень 8-13°; у Києві вдень близько 10°. Погода в Україні 1 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Хмарно. Невеликі, вдень у північних областях помірні дощі; лише на півдні, вдень і на південному сході країни без опадів.

Заморозки у квітні в Україні

З 5 по 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання. Спочатку температура знизиться на півночі, заході та в центрі. До сходу та півдня зниження температури повітря дійде орієнтовно 7-8 квітня.

Також 7-9 квітня в Україні ймовірні заморозки. Зокрема, їх ймовірність є у західних, північних областях та місцями у центральних областях.

Загалом у квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 10-13 тепла. Це на 1,5-2 градуси вище за норму.

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