Прийде обіцяна спека? Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

На новому робочому тижні в Україні без дощів не обійдеться. А температура максимально підніметься до +32 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
На всій території України буде мінлива хмарність, без опадів. Максимальна температура повітря вдень буде в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізької областях та в Криму +27...+29 градусів.
Вночі холодніше всього буде в Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській областях +13...+15 градусів.
В Києві мінлива хмарність, без опадів, вдень +23...+25 градусів, вночі +13...+15.
Погода в Україні 12 серпня (meteo.gov.ua)
У вівторок, 13 серпня, буде мінлива хмарність на більшості території України. Дощі пройдуть в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях. Максимальна температура повітря вдень буде в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму +27...+29 градусів.
Вночі холодніше всього буде в Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській областях +13...+15 градусів.
В Києві - мінлива хмарність, без опадів. Вдень +23...+25 градусів, вночі +13...+15 градусів.
Погода в Україні 13 серпня (meteo.gov.ua)
В середу, 14 серпня, на більшості території України буде невелика хмарність, без опадів, окрім Чернігівської та Сумської областей.
Вдень максимальна температура повітря буде в Миколаївській, Херсонській областях та в Криму до +30 градусів.
Вночі холодніше всього буде в Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській областях +13...+15 градусів.
В Києві - без опадів, вдень +23...+25 градусів, вночі - +13...+15.
Погода в Україні 14 серпня (meteo.gov.ua)
В четвер, 15 серпня, на всій території України буде невелика хмарність, без опадів. Вдень максимальна температура повітря буде у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму - до +30 градусів.
Вночі холодніше всього буде у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській областях +11...+13.
В Києві буде також невелика хмарність, без опадів, вдень +26...+28 градусів, вночі +13...+15.
Погода в Україні 15 серпня (meteo.gov.ua)
У п'ятницю, 16 серпня, в Україні дощі пройдуть в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській області. Максимально температура підніметься в Миколаївській, Херсонській областях, до +32 градусів. Вночі найхолодніше буде в Сумській, Харківській областях, до +12.
В Києві буде без опадів - вдень +25...+28, вночі +15...+17 градусів.
Погода в Україні 16 серпня (meteo.gov.ua)
Нову хвилю спеки в Україні обіцяли, починаючи з 13 серпня, пік її має припасти на 15 серпня. Пізніше синоптик Наталка Діденко розповідала, що спека першочергово проявиться у Польщі, а пізніше, до 18 серпня, зайде в Україну.
За останніми прогнозами синоптика, спека в Україні очікується з 16-17 серпня.
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