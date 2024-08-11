Прийде обіцяна спека? Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Понеділок, 12 серпня

На всій території України буде мінлива хмарність, без опадів. Максимальна температура повітря вдень буде в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізької областях та в Криму +27...+29 градусів.

Вночі холодніше всього буде в Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській областях +13...+15 градусів.

В Києві мінлива хмарність, без опадів, вдень +23...+25 градусів, вночі +13...+15.

Погода в Україні 12 серпня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 13 серпня

У вівторок, 13 серпня, буде мінлива хмарність на більшості території України. Дощі пройдуть в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях. Максимальна температура повітря вдень буде в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму +27...+29 градусів.

Вночі холодніше всього буде в Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській областях +13...+15 градусів.

В Києві - мінлива хмарність, без опадів. Вдень +23...+25 градусів, вночі +13...+15 градусів.

Погода в Україні 13 серпня (meteo.gov.ua)

Середа, 14 серпня

В середу, 14 серпня, на більшості території України буде невелика хмарність, без опадів, окрім Чернігівської та Сумської областей.

Вдень максимальна температура повітря буде в Миколаївській, Херсонській областях та в Криму до +30 градусів.

Вночі холодніше всього буде в Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській областях +13...+15 градусів.

В Києві - без опадів, вдень +23...+25 градусів, вночі - +13...+15.

Погода в Україні 14 серпня (meteo.gov.ua)

Четвер, 15 серпня

В четвер, 15 серпня, на всій території України буде невелика хмарність, без опадів. Вдень максимальна температура повітря буде у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму - до +30 градусів.

Вночі холодніше всього буде у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській областях +11...+13.

В Києві буде також невелика хмарність, без опадів, вдень +26...+28 градусів, вночі +13...+15.

Погода в Україні 15 серпня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 16 серпня

У п'ятницю, 16 серпня, в Україні дощі пройдуть в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській області. Максимально температура підніметься в Миколаївській, Херсонській областях, до +32 градусів. Вночі найхолодніше буде в Сумській, Харківській областях, до +12.

В Києві буде без опадів - вдень +25...+28, вночі +15...+17 градусів.

Погода в Україні 16 серпня (meteo.gov.ua)