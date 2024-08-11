Придет обещанная жара? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

На новой рабочей неделе в Украине без дождей не обойдется. А температура максимально поднимется до +32 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
На всей территории Украины переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха днем будет в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму +27...+29 градусов.
Ночью будет холоднее всего во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской областях +13...+15 градусов.
В Киеве переменная облачность, без осадков, днем +23...+25 градусов, ночью +13...+15.
Погода в Украине 12 августа (meteo.gov.ua)
Во вторник, 13 августа, переменная облачность на большинстве территории Украины. Дожди пройдут в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях. Максимальная температура воздуха днем будет в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму +27...+29 градусов.
Ночью будет холоднее всего во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской областях +13...+15 градусов.
В Киеве - переменная облачность, без осадков. Днем +23...+25 градусов, ночью +13...+15 градусов.
Погода в Украине 13 августа (meteo.gov.ua)
В среду, 14 августа, на большинстве территории Украины будет небольшая облачность, без осадков, кроме Черниговской и Сумской областей.
Днем максимальная температура воздуха будет в Николаевской, Херсонской областях и Крыму до +30 градусов.
Ночью холоднее всего будет во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской областях +13...+15 градусов.
В Киеве - без осадков, днем +23...+25 градусов, ночью - +13...+15.
Погода в Украине 14 августа (meteo.gov.ua)
В четверг, 15 августа, по всей территории Украины будет небольшая облачность, без осадков. Днем максимальная температура воздуха будет в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму - до +30 градусов.
Ночью холоднее всего будет во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской областях +11...+13.
В Киеве будет также небольшая облачность, без осадков, днем +26…+28 градусов, ночью +13…+15.
Погода в Украине 15 августа (meteo.gov.ua)
В пятницу, 16 августа, в Украине пройдут дожди в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской области. Максимально температура поднимется в Николаевской, Херсонской областях, до +32 градусов. Ночью холоднее всего будет в Сумской, Харьковской областях, до +12.
В Киеве будет без осадков - днем +25...+28, ночью +15...+17 градусов.
Погода в Украине 16 августа (meteo.gov.ua)
Новую волну жары в Украине обещали, начиня с 13 августа, пик ее должн припасть на 15 августа. Позже синоптик Наталка Диденко рассказывала, что жара первоочередно проявится в Польше, а позже, к 18 августа, зайдет в Украину.
По последним прогнозам синоптика, жара в Украине ожидается с 16-17 августа.
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