Спека відступить. Синоптики дали детальний прогноз на робочий тиждень в Україні

Понеділок, 24 червня

В понеділок, 24 червня, на більшості території України попри похмуру погоду дощів не очікується. Опади з грозами ймовірні у:

Житомирській, Київській, Києві, Полтавській;

Чернігівській, Сумській, Харківській;

Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській;

Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Вночі найпрохлодніше буде на заході. Наприклад, у Волинській, Рівненській областях очікується +13...+15 градусів. Загалом в більшості регіонів вночі буде в межах +16...+18 градусів. Найтепліше вночі очікується на сході та у Миколаївській області, до +21.

Вдень температура буде дость комфортною. Холодніше всього буде на заході.Зокрема, вдень у Волинській, Рівненській областях очікується +20...+22 градусів. Спекотніше всього буде у Запорізькій, Херсонській областях - +30...+32, а у Криму - до +33 градусів.

В Києві буде хмарно, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі. Вночі - +14...+16, вдень - +22...+24 градусів.

Погода в Україні 24 червня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 25 червня

У вівторок, 25 червня, опадів стане значно менше. Дощі з грозами прогнозуються в:

Чернігівській, Сумській;

Полтавській;

Харківській, Дніпропетровській;

Донецькій, Луганській областях.

Температура вночі буде триматись на тому ж рівні, що і днем раніше. Наприклад, на заході, у Волинській, Рівненській областях буде +13...+15 градусів.

Вдень спека ослабне. Максимальна температура очікується до +28 градусів. В Києві і вдень, і вночі без опадів. В нічні години до +14...+16, вдень - до +24.

Погода в Україні 25 червня (meteo.gov.ua)

Середа, 26 червня

У середу, 26 червня, опади очікуються у Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій областях.

Нічні температури спадуть по всій території України. Холодніше всього буде на півночі та північному сході (Чернігівська, Сумська, Харківська області) - +12...+14 градусів. На заході, хоча вночі і буде +13...+15 градусів, рекордними ці цифри вже не назвеш, бо такі ж показники будуть і в низці центральних регіонів.

Вдень буде досить комфортно. Мінімальні температури очікуються на сході та півночі - +21....+23 градусів. На півдні, за традицією, буде найтепліше, в Херсонській області - до +29.

В Києві протягом доби буде без опадів, вночі - +14...+16, +23...+25 - вдень.

Погода в Україні 26 червня (meteo.gov.ua)

Четвер, 27 червня

У четвер, 27 червня, опади пройдуть на заході - Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області. На решті території України без дощів - малохмарна, на півдні та південному сході навіть сонячна погода.

Вночі температура поповзе вгору, навіть у дощових регіонах, максимально до +20 градусів. Вдень спека утримається на показнику +29 градусів. Найхолодніше вдень буде у Харківській та Луганській областях, +23...+25 градусів.

В Києві буде хмарно, але без опадів, вночі +16...+18, вдень - +25...+27 градусів.

Погода в Україні 27 червня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 28 червня

П'ятниця, 28 червня, буде днем-близнюком четверга. Дощі будуть в тих самих регіонах, що і днем раніше. Навіть температура протягом доби не буде відрізнятися.

Вночі максимально до +20 градусів. Вдень буде до +29, що цікаво, у Львівській області, де прогнозуються дощі.

В Києві буде без дощів, вночі +16...+18, вдень +25...+27 градусів.

Погода в Україні 28 червня (meteo.gov.ua)