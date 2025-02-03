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Синоптик дала прогноз погоди на завтра і розповіла, коли чекати похолодання

Ілюстративне фото: синоптик спрогнозувала погоду на 4 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 4 лютого, очікується не значне похолодання. Також можливі опади у вигляді снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, завтра впродовж дня температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 2 тепла. А у нічні години переважатимуть, хоча й невеликі, проте все "мінуси" - очікується 1-4 градуси морозу.

Також в Україні місцями випадатиме незначний сніг.

Діденко зазначила, що сьогодні у південній частині України та на південному сході сипле справжній зимовий сніг, а ось у Криму - дощить.

Погода у Києві

У Києві завтра, 4-го лютого, місцями невеликий сніг, а на дорогах можлива ожеледиця. Вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.

Синоптик уточнила, що надалі в Україні спостерігатиметься прохолодна чи холодна погода, вночі -3-7 градусів, вдень від 3 морозу до 3 тепла. А ось з 19-го лютого є ймовірність посилення морозів.

Варто нагадати, синоптики попереджали про те, що лютий 2025 в Україні буде тепліше звичайного.

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