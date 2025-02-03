Синоптик дала прогноз погоди на завтра і розповіла, коли чекати похолодання

За даними Діденко, завтра впродовж дня температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 2 тепла. А у нічні години переважатимуть, хоча й невеликі, проте все "мінуси" - очікується 1-4 градуси морозу.

Також в Україні місцями випадатиме незначний сніг.

Діденко зазначила, що сьогодні у південній частині України та на південному сході сипле справжній зимовий сніг, а ось у Криму - дощить.

Погода у Києві

У Києві завтра, 4-го лютого, місцями невеликий сніг, а на дорогах можлива ожеледиця. Вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.

Синоптик уточнила, що надалі в Україні спостерігатиметься прохолодна чи холодна погода, вночі -3-7 градусів, вдень від 3 морозу до 3 тепла. А ось з 19-го лютого є ймовірність посилення морозів.