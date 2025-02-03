Синоптик дала прогноз погоды на завтра и рассказала, когда ждать похолодания

По данным Диденко, завтра в течение дня температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 2 тепла. А в ночные часы будут преобладать, хотя и небольшие, но все же "минусы" - ожидается 1-4 градуса мороза.

Также в Украине местами будет выпадать незначительный снег.

Диденко отметила, что сегодня в южной части Украины и на юго-востоке сыплет настоящий зимний снег, а вот в Крыму - дождь.

Погода в Киеве

В Киеве завтра, 4-го февраля, местами небольшой снег, а на дорогах возможна гололедица. Ночью -1-3 градуса, днем около нуля.

Синоптик уточнила, что в дальнейшем в Украине будет наблюдаться прохладная или холодная погода, ночью -3-7 градусов, днем от 3 мороза до 3 тепла. А вот с 19-го февраля есть вероятность усиления морозов.