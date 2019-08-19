Синоптик сообщила о возвращении жары в Украину

Погода в Украине завтра, 20 августа, будет сухой и солнечной, температура воздуха +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По прогнозам синоптика, 20 августа азорский антициклон "достигнет своими волнами" Украину, поэтому будет преобладать сухая солнечная погода.

"Разве что над западными областями хвост северного атмосферного фронта метнет периодическими грозовыми дождями", - сообщает Диденко.

Во вторник на юге, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +28 +33 градуса. На севере и западе Украины температура воздуха составит +25 +30 градусов.

"В дальнейшем жара усилится: в восточных областях, в центре и на юге местами вероятно +35 +37 градусов", - сообщает синоптик.

В Киеве завтра, 20 августа, будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха составит около +30 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 19 августа погода в Украине будет солнечной и малооблачной во всех областях, днем температура поднимется до +30. Украинские синоптики прогнозируют, что неделя начнется с жаркой и сухой погоды, осадков не ожидается. Днем температура воздуха в среднем будет держаться в пределах +28...+30 градусов.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, что с середины недели ожидается повышение температуры до +37 градусов в южных, центральных и восточных областях. В то же время с четверга, 22 августа, жара может несколько ослабиться в западных и северных областях. Также на западе в течение недели возможны периодические осадки.