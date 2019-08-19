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Сегодня в Украине будет солнечная и малооблачная погода

Новости » Общество    19.08.2019 - 08:00
Сегодня в Украине будет солнечная и малооблачная погода
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня солнечно, днем до +29

Погода в Украине 19 августа будет солнечной и малооблачной во всех областях, днем температура поднимется до +30. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Так, украинские синоптики прогнозируют, что неделя начнется с жаркой и сухой погоды, осадков не ожидается. Днем температура воздуха в среднем будет держаться в пределах +28...+30 градусов. Ночью опустится до +11 в северных областях.

В Крыму также осадков не прогнозируется, будет преобладать солнечная и малооблачная погода. Днем от +27 до +29, ночью от +15 до +17.

погода

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня также будет солнечно, сухо и малооблачно. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +27... +29 градусов, ночью ожидается от +13 до +15.

погода

Синоптик спрогнозировала жару до +37 В Черниговской области молния подожгла 5 зданий
Новости Украины Гидрометцентр
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