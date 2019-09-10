Синоптик сообщила о похолодании на выходных

Погода в Украине: на выходных, 14 и 15 сентября, ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По ее словам, теплая погода продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.

В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины выходными потриває теплая погода.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В Киевской области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, сегодня, 10 сентября, в Украине будет облачно и тепло, осадков не ожидается, местами температура воздуха поднимется до +28 градусов.

Кроме того, завтра, 11 сентября, погода в Украине будет малохмарною и солнечной, без осадков, температура воздуха составит +29 градусов. Ветер восточного и юго-восточного направления, 3-8 м/сек. В Киеве завтра будет сухая и ясная погода. Температура воздуха составит +27 градусов.