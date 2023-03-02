Синоптик розповіла про погоду на вихідні

У найближчі вихідні погода в Україні буде не такою сприятливою, як сьогодні. Очікуються вітер та похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"У суботу посилиться вітер. У неділю дещо похолоднішає", - розповіла вона.

При цьому, за даними Діденко, у більшості областей України суттєві опади навряд чи очікуються.

"Лише у північних областях можливий невеликий дощ та мокрий сніг", - додала вона.

Як повідомлялось, середня температура повітря за зиму 2022-2023 років в Києві склала 0,4 градусів морозу, що вище кліматичної норми на 2,1 градуса. Вона увійшла до десятки найтепліших зим у Києві з 1881 року.

Нагадаємо, середньомісячна температура у Києві в лютому 2023 році становила 0,2 градусів морозу. Це на 2,1 градусів вище кліматичної норми.