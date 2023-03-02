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Синоптик рассказала о погоде на выходные

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Украина, Четверг 02 марта 2023 19:00
Синоптик рассказала о погоде на выходные Фото: синоптик рассказала о погоде на выходные (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие выходные погода в Украине будет не столь благоприятной, как сегодня. Ожидаются ветер и похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В субботу усилится ветер. В воскресенье несколько похолодает", - рассказала она.

При этом, по данным Диденко, в большинстве областей Украины существенные осадки вряд ли ожидаются.

"Только в северных областях возможен небольшой дождь и мокрый снег", - добавила она.

Как сообщалось, средняя температура воздуха за зиму 2022-2023 годов в Киеве составила 0,4 градуса мороза, что выше климатической нормы на 2,1 градуса. Она вошла в десятку самых теплых зим в Киеве с 1881 года.

Напомним, среднемесячная температура в Киеве в феврале 2023 года составила 0,2 градуса мороза. Это на 2,1 градуса выше климатической нормы.

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