Синоптик розповіла про погоду на сьогодні та дала прогноз до 13 лютого

Погода на сьогодні

"Найтепліше - на заході, південному заході та в південній частині, до +8....+13 градусів, а на півдні Одеської області до +15 градусів. У більшості областей вдень очікується +3...+8 градусів. Лише свіжіше на північному сході та крайній півночі, від -1...+3 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, дощ та мокрий сніг пройдуть сьогодні у більшості областей.

"Хіба в денні години у східній частині, на заході, в Одеській області, на Полтавщині, Вінниччині та в Криму опади малоймовірні. Вітер буде західний, рвучкий, часом до штормових поривів", - додала синоптик.

У Києві будуть сьогодні дощ, місцями з мокрим снігом. Західний вітер поривчастий, вдень +3 градуси.

Погода в Україні до 13 лютого

7 лютого, за даними Діденко, трохи підскочить температура повітря, а 8-9 лютого похолоднішає на 2-5 градусів.

"А впродовж 10-13 лютого, за попередніми прогнозами, очікується різке потепління, до +10....+16 градусів, та ще й із проясненнями", - попередила вона.

Погода в Україні та Києві

У Києві оновлено рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря. Це перший температурний рекорд у столиці цього року.

При цьому найближчим часом повітря із Середземного моря спричинить підвищення температури України до 15-16 градусів. Тепла погода утримається до середини місяця.