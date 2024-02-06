Синоптик розповіла про погоду на сьогодні та дала прогноз до 13 лютого

Сьогодні, 6 лютого, в Україні буде вогко, вітряно, але тепло. Водночас до 13 лютого в Україну прийдуть дікілька хвиль потепління та похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Найтепліше - на заході, південному заході та в південній частині, до +8....+13 градусів, а на півдні Одеської області до +15 градусів. У більшості областей вдень очікується +3...+8 градусів. Лише свіжіше на північному сході та крайній півночі, від -1...+3 градусів", - розповіла вона.
За словами синоптика, дощ та мокрий сніг пройдуть сьогодні у більшості областей.
"Хіба в денні години у східній частині, на заході, в Одеській області, на Полтавщині, Вінниччині та в Криму опади малоймовірні. Вітер буде західний, рвучкий, часом до штормових поривів", - додала синоптик.
У Києві будуть сьогодні дощ, місцями з мокрим снігом. Західний вітер поривчастий, вдень +3 градуси.
7 лютого, за даними Діденко, трохи підскочить температура повітря, а 8-9 лютого похолоднішає на 2-5 градусів.
"А впродовж 10-13 лютого, за попередніми прогнозами, очікується різке потепління, до +10....+16 градусів, та ще й із проясненнями", - попередила вона.
У Києві оновлено рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря. Це перший температурний рекорд у столиці цього року.
При цьому найближчим часом повітря із Середземного моря спричинить підвищення температури України до 15-16 градусів. Тепла погода утримається до середини місяця.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.