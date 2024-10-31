Синоптик розповіла про погоду на перший день листопада в Україні

"1 листопада ще порадує теплом. Впродовж дня в п'ятницю в Україні очікується +12....+16 градусів, у Чернігівській та Сумській областях +9...+13 градусів, а в Одеській та в Чернівецькій областях місцями до +18....+20 градусів!" - розповіла вона.

Дощі 1 листопада в більшості областей України малоймовірні.

"Але листопад провістить про перехід на зрілу осінь сильним вітром. Завтра пориви північно-західного та західного вітру можуть досягати штормових поривів до 15-20 м/с", - додала синоптик.

Погода у Києві і у вихідні

У Києві 1 листопада буде вітряно, без опадів, але ще тепло, вдень до +12...+14 градусів.

"У суботу та неділю, 2-3 листопада, в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження. Похолоднішає", - зазначила Діденко.

Зокрема, 2 листопада тепла погода ще затримається у південній частині Україні, проте вже 3 листопада і там відчутно знизиться температура повітря.