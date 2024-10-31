Синоптик рассказала о погоде на первый день ноября в Украине

"1 ноября еще порадует теплом. В течение дня в пятницу в Украине ожидается +12...+16 градусов, в Черниговской и Сумской областях +9...+13 градусов, а в Одесской и в Черновицкой областях местами до + 18....+20 градусов!" - рассказала она.

Дожди 1 ноября в большинстве областей Украины маловероятны.

"Но ноябрь объявит о переходе на зрелую осень сильным ветром. Завтра порывы северо-западного и западного ветра могут достигать штормовых порывов до 15-20 м/с", - добавила синоптик.

Погода в Киеве и в выходные

В Киеве 1 ноября будет ветрено, без осадков, но еще тепло, днем ​​до +12...+14 градусов.

"В субботу и воскресенье, 2-3 ноября, в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения. Похолодает", - отметила Диденко.

В частности, 2 ноября теплая погода еще задержится в южной части Украины, однако уже 3 ноября и там ощутимо снизится температура воздуха.