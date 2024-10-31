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Синоптик рассказала о погоде на первый день ноября в Украине

Фото: синоптик рассказала о погоде на 1 ноября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 1 ноября, в Украине дождей не будет. Максимально термометры покажут +20 градусов и не только на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"1 ноября еще порадует теплом. В течение дня в пятницу в Украине ожидается +12...+16 градусов, в Черниговской и Сумской областях +9...+13 градусов, а в Одесской и в Черновицкой областях местами до + 18....+20 градусов!" - рассказала она.

Дожди 1 ноября в большинстве областей Украины маловероятны.

"Но ноябрь объявит о переходе на зрелую осень сильным ветром. Завтра порывы северо-западного и западного ветра могут достигать штормовых порывов до 15-20 м/с", - добавила синоптик.

Погода в Киеве и в выходные

В Киеве 1 ноября будет ветрено, без осадков, но еще тепло, днем ​​до +12...+14 градусов.

"В субботу и воскресенье, 2-3 ноября, в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения. Похолодает", - отметила Диденко.

В частности, 2 ноября теплая погода еще задержится в южной части Украины, однако уже 3 ноября и там ощутимо снизится температура воздуха.

Подробнее о погоде на 1 ноября в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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