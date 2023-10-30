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Синоптик розповіла про погоду найближчими днями, назвавши дату похолодання в Україні

Фото: синоптик розповіла про погоду найближчими днями (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Починаючи з середи, 1 листопада, в Україні похолоднішає. Хоча справжнє похолодання варто очікувати з тільки 12 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода найближчими днями

За даними синоптика, у середу, 1 листопада, пройде дощ та дещо похолоднішає.

"До кінця тижня температура повітря в Україні коливатиметься у прийнятних межах, без морозів та снігу", - розповіла вона.

Похолодання в Україні

Як зазначила Діденко, відчутніше похолоднішає з 7 листопада, проте також не критично.

"Вже більш відповідна сезону холодна погода ймовірна з 12-го листопада", - попередила синоптик.

Погода в листопаді 2023 в Україні

Середня місячна температура у листопаді 2023 року в Україні передбачається 2-7° тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 34-65 мм, у горах Криму та місцями у Карпатах до 100 мм, що в межах норми, лише у північно-східних областях – 28-32 мм, що дещо менше норми.

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