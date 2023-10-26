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Від -24 до +29. Синоптики розповіли, яким може бути листопад в Україні

Україна, Четвер 26 жовтня 2023 14:23
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Від -24 до +29. Синоптики розповіли, яким може бути листопад в Україні Фото: синоптики розповіли, яким може бути листопад в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У різні роки погода в останній місяць осені в Україні була різною - від сильних морозів до серпневих "плюсів". Синоптики, виходячи з багаторічних спостережень, склали "сценарій" для листопада 2023 року в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За спостереженнями синоптиків, зазвичай погода у листопаді в Україні буває такою:

  • середня місячна температура складає 0-4° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 9° тепла;
  • абсолютний максимум температури становить 6-24° тепла, у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму місцями 25-29°;
  • абсолютний мінімум температури - 15-24° морозу, в північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та гірських районах місцями 25-31° морозу, на півдні Криму та Одещини 8-13° морозу;
  • середня місячна кількість опадів складає 35-63 мм, в Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 70-108 мм (на високогір′ї до 135 мм), у Луганській, Дніпропетровській області, на Прикарпатті та півдні країни місцями 29-34 мм.

Прогноз на листопад 2023 в Україні: середні показники

Середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 34-65 мм, в горах Криму та місцями в Карпатах до 100 мм, що в межах норми, лише у північно-східних областях - 28-32 мм, що дещо менше за норму.

Раніше РБК-Україна вже розповідало про погоду на листопад 2023 в Україні. Так, температура опуститься до +3 градусів, а до кінця місяця прийдуть "мінуси". При цьому листопад 2023 року буде точно тепліший, ніж листопад минулого року.

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