Синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни, назвав дату похолодания в Украине

Погода в ближайшие дни

По данным синоптика, в среду, 1 ноября, пройдет дождь и несколько похолодает.

"До конца недели температура воздуха в Украине будет колебаться в приемлемых пределах, без морозов и снега", - рассказала она.

Похолодание в Украине

Как отметила Диденко, ощутимее похолодает с 7 ноября, однако также не критично.

"Уже более подходящая сезону холодная погода вероятна с 12 ноября", - предупредила синоптик.

Погода в ноябре 2023 в Украине

Средняя месячная температура в ноябре 2023 в Украине предполагается 2-7° тепла, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 34-65 мм, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 мм, что в пределах нормы, только в северо-восточных областях - 28-32 мм, что несколько меньше нормы.