Синоптик розповіла, якою буде погода 21 січня

Варто нагадати, що погода у столиці України у 2024 році була найтеплішою за всю історію спостережень. Зокрема, у Києві було оновлено більше 50 температурних рекордів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.