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Синоптик рассказала, какой будет погода 21 января

Иллюстративное фото: синоптик рассказала, какой будет погода 21 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 21 января, будет преобладать повышенное атмосферное давление, поэтому осадки будут маловероятными. Однако возможны густые утренние туманы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, температура воздуха ночью будет колебаться от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. А днем ожидается до 4 градусов тепла, на западе и юге Украины до 6 градусов тепла, в Крыму до 9 градусов тепла.

Ветер завтра будет юго-восточный, умеренный.

Погода в Киеве

В Киеве 21-го января осадков не предвидится. Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью ожидается около нуля градусов, а днем до 4 градусов тепла.

"С ближайшей синоптической перспективы осадков мало, морозов не будет, а наоборот, даже потепление на несколько градусов", - написала Диденко.

Стоит напомнить, что погода в столице Украины в 2024 году была самой теплой за всю историю наблюдений. В частности, в Киеве было обновлено более 50 температурных рекордов.

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