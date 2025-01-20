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Синоптик розповіла, якою буде погода 21 січня

Понеділок 20 січня 2025 13:53
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Синоптик розповіла, якою буде погода 21 січня Ілюстративне фото: синоптик розповіла, якою буде погода 21 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 21 січня, переважатиме підвищений атмосферний тиск, саме тому опади будуть малоймовірними. Однак можливі густі ранокві тумани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її даними, температура повітря вночі коливатиметься від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. А вдень очікується до 4 градусів тепла, на заході та півдні України до 6 градусів тепла, в Криму до 9 градусів тепла.

Вітер завтра буде південно-східний, помірний.

Синоптик розповіла, якою буде погода 21 січня

Погода у Києві

У Києві 21-го січня опадів не передбачається. Вітер очікується південно-східний, 3-8 метрів за секунду. Найближчої ночі очікується близько нуля градусів, а вдень до 4 градусів тепла.

"З найближчої синоптичної перспективи опадів мало, морозів не буде, а навпаки, навіть потепління на кілька градусів", - написала Діденко.

Варто нагадати, що погода у столиці України у 2024 році була найтеплішою за всю історію спостережень. Зокрема, у Києві було оновлено більше 50 температурних рекордів.

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