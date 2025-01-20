Синоптик розповіла, якою буде погода 21 січня
В Україні у вівторок, 21 січня, переважатиме підвищений атмосферний тиск, саме тому опади будуть малоймовірними. Однак можливі густі ранокві тумани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її даними, температура повітря вночі коливатиметься від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. А вдень очікується до 4 градусів тепла, на заході та півдні України до 6 градусів тепла, в Криму до 9 градусів тепла.
Вітер завтра буде південно-східний, помірний.
Погода у Києві
У Києві 21-го січня опадів не передбачається. Вітер очікується південно-східний, 3-8 метрів за секунду. Найближчої ночі очікується близько нуля градусів, а вдень до 4 градусів тепла.
"З найближчої синоптичної перспективи опадів мало, морозів не буде, а навпаки, навіть потепління на кілька градусів", - написала Діденко.
Варто нагадати, що погода у столиці України у 2024 році була найтеплішою за всю історію спостережень. Зокрема, у Києві було оновлено більше 50 температурних рекордів.
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