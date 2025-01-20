Синоптик рассказала, какой будет погода 21 января

В Украине во вторник, 21 января, будет преобладать повышенное атмосферное давление, поэтому осадки будут маловероятными. Однако возможны густые утренние туманы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, температура воздуха ночью будет колебаться от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. А днем ожидается до 4 градусов тепла, на западе и юге Украины до 6 градусов тепла, в Крыму до 9 градусов тепла.

Ветер завтра будет юго-восточный, умеренный.

Погода в Киеве

В Киеве 21-го января осадков не предвидится. Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью ожидается около нуля градусов, а днем до 4 градусов тепла.

"С ближайшей синоптической перспективы осадков мало, морозов не будет, а наоборот, даже потепление на несколько градусов", - написала Диденко.