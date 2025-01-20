Синоптик рассказала, какой будет погода 21 января
В Украине во вторник, 21 января, будет преобладать повышенное атмосферное давление, поэтому осадки будут маловероятными. Однако возможны густые утренние туманы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее данным, температура воздуха ночью будет колебаться от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. А днем ожидается до 4 градусов тепла, на западе и юге Украины до 6 градусов тепла, в Крыму до 9 градусов тепла.
Ветер завтра будет юго-восточный, умеренный.
Погода в Киеве
В Киеве 21-го января осадков не предвидится. Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Ближайшей ночью ожидается около нуля градусов, а днем до 4 градусов тепла.
"С ближайшей синоптической перспективы осадков мало, морозов не будет, а наоборот, даже потепление на несколько градусов", - написала Диденко.
Стоит напомнить, что погода в столице Украины в 2024 году была самой теплой за всю историю наблюдений. В частности, в Киеве было обновлено более 50 температурных рекордов.
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