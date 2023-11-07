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Синоптик розповіла, коли в Україну прийде справжнє похолодання

Фото: синоптик розповіла, коли в Україну прийде справжнє похолодання (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зниження температури в України до справжнього, відчутного похолодання станеться на наступному тижні. Але і зараз розслаблятись не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Більш серйозне зниження температури повітря (вночі до "нулів") передбачається у кінці наступного тижня, із 17-18 листопада", - розповіла вона.

Водночас, знищення градусів, причиною якого стане циклон, що прийде завтра 8 листопада, 9 листопада пошириться практично на всю територію України. 

Сніг в Україні

Нагадаємо, 21 жовтня прогнозувався сніг в Україні і не лише у Карпатах. Оскільки сніг та мороз для Карпат - не нове явище. Нагадаємо, у понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг. Крім того, українські гори замело і 16 жовтня, а 17 жовтня там можна було спостерігати справжню завірюху. Та 21 жовтня сніг так і не випав.

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