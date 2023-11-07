Синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящее похолодание

Снижение температуры в Украине до настоящего, ощутимого похолодания произойдет на следующей неделе. Но и сейчас расслабляться не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Более серьезное снижение температуры воздуха (ночью до "нулей") предполагается в конце следующей недели, с 17-18 ноября", - рассказала она.

В то же время, снижение градусов, причиной которого станет циклон, что придет завтра 8 ноября, 9 ноября распространится практически на всю территорию Украины.

Снег в Украине

Напомним, 21 октября прогнозировался снег в Украине и не только в Карпатах. Поскольку снег и мороз для Карпат - не новое явление. Напомним, в понедельник, 9 октября, в Карпатах грянул мороз. А 10 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. Кроме того, украинские горы замело и 16 октября, а 17 октября там можно было наблюдать настоящую вьюгу. Но 21 октября снег так и не выпал.