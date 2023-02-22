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Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Фото: синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні потеплішає вже із 25 лютого. Цього дня градусники покажуть, ймовірно, до 10 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"З 25 лютого потепліє. У суботу, можливо, навіть до +8...+10 градусів!" - розповіла вона.

За словами синоптика, початок березня обіцяє в Україні помірну, не низьку, температуру повітря "з періодичними опадами та часом рвучким вітром".

Як повідомлялось, у четвер, 23 лютого, в Україні опадів не очікується. Вітер остаточно заспокоїться, а температура вдень буде не вищою за +2 вдень, а вночі до -16.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла про погоду на тиждень і яким буде початок березня в Україні.

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