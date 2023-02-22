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Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Фото: синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине потеплеет уже с 25 февраля. В єтот день градусники покажут, вероятно, до 10 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"С 25 февраля потеплеет. В субботу, возможно, даже до +8...+10 градусов!" – рассказала она.

По словам синоптика, начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую, температуру воздуха "с периодическими осадками и временами порывистым ветром".

Как сообщалось, в четверг, 23 февраля, в Украине осадков не ожидается. Ветер окончательно успокоится, а температура днем будет не выше +2 днем, а ночью до -16.

Напомним, ранее синоптик рассказала о погоде на неделю и каким будет начало марта в Украине.

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