Синоптик розповіла, коли чекати на нову хвилю похолодання в Україні

Попри потепління, яке очікується в Україні у найближчі вихідні, чергового похолодання не уникнути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"У понеділок очікується чергове похолодання і навіть знову сніг, тепла погода затримається лише на крайньому сході України", - розповіла вона.
Нагадаємо, погода в Україні навесні часто радуватиме українців теплом, але справжні високі 20-градусні показники на нас чекають, найімовірніше, після Великодня, тобто у другій половині квітня.
Зокрема, погода на Великдень, який українці цього року святкуватимуть 16 квітня, може принести неприємний сюрприз українцям через ймовірне похолодання та навіть нічні заморозки.
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