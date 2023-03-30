Синоптик рассказала, когда ждать новую волну похолодания в Украине

Несмотря на потепление, которое ожидается в Украине к ближайшим выходным, очередного похолодания не избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В понедельник ожидается очередное похолодание и даже снова снег, теплая погода задержится только на крайнем востоке Украины", - рассказала она.
Напомним, погода в Украине весной часто будет радовать украинцев теплом, но настоящие высокие 20-градусные показатели нас ждут, вероятнее всего, после Пасхи, то есть во второй половине апреля.
В частности, погода на Пасху, которую украинцы в этом году будут праздновать 16 апреля, может принести неприятный сюрприз украинцам из-за вероятного похолодания и даже ночных заморозков.
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